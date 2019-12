Championnat nord-africain de tennis de table : Kherouf et Garfi sacrés

Les pongistes algérien Samy Kherouf et tunisienne Fetwa Garfi ont remporté la médaille d’or en individuel du championnat nord-africain (hommes et dames) de tennis de table clôturé, dimanche, à Oran. Samy Kherouf s’est imposé en finale face au Tunisien Boubeker Bouras (4-3), alors que Fetwa Garfi a battu l’Algérienne Loughraibi Linda en finale des dames (4-0). La troisième place chez les hommes est revenue à l’Algérien Larbi Bouriah vainqueur du Tunisien Youcef Benatia (3-0), tandis que chez les dames, c’est Hadj Salah Abir (Tunisie) qui s’est adjugé la médaille de bronze au détriment de l’Algérienne Katia Kafsafi (3-1).

Badminton : Début du festival national à Bel Abbès

Un Festival national de badminton a débuté, dimanche ,à l’école régionale des jeunes talents de Sidi Bel-Abbès avec la participation de 15 équipes du pays. Le chef de service sports à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, Noureddine Magherbi a indiqué que cette manifestation sportive organisée pour la première fois à Sidi Bel Abbès est destinée à la catégorie des minimes. Cette compétition enregistre la participation des équipes des wilayas de Boumerdès, Tipasa, Ghardaïa, Chlef, Béjaïa, Oran, Médéa, Jijel, Batna, Alger, Tiaret, Bouira, Constantine, Mila et Sidi Bel Abbès, a t-il précisé. Cette manifestation sportive est organisée à l’initiative de la Fédération algérienne de badminton et de l’association sportive de promotion et de développement du sport féminin sous le patronage des autorités locales jusqu’au 24 décembre.

Elite-16 de basket-ball : Les trois qualifiés connus

Les Patriots du Rwanda, le GNBC de Madagascar et le Ferroviario Maputo du Mozambique ont décroché les trois billets qualificatifs à la saison régulière de la 1ère édition de Ligue africaine de basket-ball (BAL), à l’issue du tournoi de la Division Est disputé à Kigali (Rwanda). Les trois formations qualifiées rejoignent les clubs champions d’Angola (Pétro Luanda), d’Egypte (Zamalek), du Maroc (AS Salé), du Nigeria (Rivers Hoopers), du Sénégal (AS Douanes) et de Tunisie (US Monastir), ainsi que les qualifiés de la Division Ouest, à savoir, le GS Pétroliers d’Algérie, les FAP du Cameroun et l’AS Police du Mali, pour former le tableau final (deux conférences de 6 équipes) de la 1ère édition de la compétition continentale.