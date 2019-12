Tournoi international d’haltérophilie au Qatar : Bidani décroche deux médailles

L’haltérophile algérien Walid Bidani a décroché deux médailles (1 argent, 1 bronze), au Tournoi international du Qatar et se rapproche d’une qualification aux jeux Olympiques 2020 à Tokyo (Japon). Dans une compétition qualificative au JO-2020, Bidani a pris la médaille d’argent au mouvement de l’arraché en soulevant une barre à 190 kg, alors que la médaille de bronze a été obtenue au concours général avec un total de 415 kg. Après la médaille de bronze des Mondiaux-2019 en Thaïlande à l’arraché avec une charge à 200 kg, Bidani enchaînent ainsi les bons résultats et se rapproche un peu plus d’une qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo.

Paralympiques-2020 de goal-ball : Pas de tournoi de qualification en Algérie

La Fédération internationale de sports pour visuels (IBSA) a attribué à l’Egypte l’organisation du tournoi africain de goal-ball (hommes et dames) qualificatif aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020Le tournoi aura lieu du 28 février au 6 mars à Port-Saïd avec la participation attendue d’un minimum de quatre équipes pour que la compétition soit homologuée, selon les règlements régissant la compétition. L’Egypte a été préférée à l’Algérie qui perd ainsi son second pari d’abriter un important événement qualificatif au rendez-vous de Tokyo, après le tournoi africain de handi-basket qualificatif aux Jeux paralympiques qui a été attribué à l’Afrique du Sud, et aura lieu du 1er au 8 mars 2020. Les deux évènements (goal-ball et handi-basket) devaient avoir lieu au Maroc en janvier prochain, lors des 1rs Jeux para-africains, finalement annulés après le désistement de dernière minute des Marocains.

Championnats d’Afrique 2020 de cross-country : La compétition décalée au mois d’avril

Les prochains championnats d’Afrique de cross-country, initialement prévus du 28 février au 1er mars 2020 à Lomé, ont été décalés au mois d’avril, à la demande du gouvernement togolais qui vient de fixer la date des élections présidentielles au 22 février, selon la Confédération africaine d’athlétisme (CAA). « La date exacte de ces Championnats d’Afrique sera fixée pendant la deuxième quinzaine du mois de janvier, après consultation du comité d’organisation togolais», a indiqué la CAA dans un communiqué. Compte tenu de cette période électorale qui se poursuivra jusqu’à fin mars 2020, «il a été vivement recommandé par les autorités locales de décaler nos événements».