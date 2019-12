Championnat d’Afrique féminin de basket-ball (U18)

L’Egypte hôte de l’édition 2020

La Fédération internationale de Basketball Fiba Africa a confié à l’Egypte l’organisation du championnat d’Afrique féminin des U18 prévu du 10 au 19 juillet au Caire (Egypte). Cette compétition devrait réunir une dizaine de pays africains. La sélection algérienne qui n’a pas pris part à la dernière Edition disputée en 2018 au Mozambique, effectue actuellement un stage en prévision des prochaines échéances officielles. En 2018, le Mali a remporté les deux tournois (garçons et féminins).Les compétitions s’étaient tenues au Mozambique pour les filles et au Mali pour les garçons.

Coupe d’Algérie d’équitation (juniors et cadets)

Coup d’envoi à Bel Abbès

La 3e édition de la coupe d’Algérie d’équitation des catégories juniors et cadets a débuté vendredi à l’hippodrome de Beni Ameur à Sidi Bel Abbes, avec la participation de près de 20 clubs équestres de différentes régions du pays. L’ouverture de cette manifestation sportive a été marquée par une minute de silence observée à la mémoire de feu Moudjahid, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). Près de 20 équipes des catégories juniors et cadets prennent part à cette compétition avec 100 chevaux. La première et la deuxième journée de cette compétition ont vu l’organisation de tournois éliminatoires en faveur des cadets âgés entre 10 et 14 ans et des juniors âgés entre 15 et 18 ans. Cette compétition, qui s’achève aujourd’hui, sera sanctionnée par l’organisation des épreuves finales pour les catégories cadets et juniors.

Festival national des jeunes talents de voile

Forte participation à Oran

Près de 150 jeunes véliplanchistes prennent part au Festival national des jeunes talents de voile, programmé du vendredi à lundi prochain à Aïn Turk (Oran). Les compétitions de ce rendez-vous sportif, organisé par la FAV avec le concours de la ligue d’Oran, concernant les disciplines Optimist, Bic Techno, Kite Surf. La participation est ouverte aux sélections nationales, aux équipes représentant les ligues d’Alger, Oran, Tipasa, Mostaganem et Skikda, ainsi qu’aux clubs de Tigzirt (Tizi-Ouzou), Marsa Ben M’hidi (Tlemcen) et l’association sportive de Tlemcen. Dans l’épreuve Optimist, près de

100 jeunes athlètes dont 30 filles y sont attendus, alors que les épreuves du Bic Techno réuniront 35 athlètes dont 10 filles.