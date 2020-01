Tournoi qualificatif aux JO-2020 de volley-ball

Première victoire pour l’Algérie

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s’est imposée devant son homologue camerounaise sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 25-16, 25-17), pour le compte de la 3e journée du tournoi qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020), disputée jeudi au Caire (Egypte). C’est la première victoire du Six national après la défaite concédée lors de la 1ere journée (mardi), face à l’Egypte (1-3 : 18-25, 17-25, 25-21, 20-25). Après le retrait du Ghana, le tournoi de qualification olympique messieurs regroupe quatre équipes, à savoir, l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l’Egypte, qui se disputeront l’unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain.

Championnats d’Algérie de luttes associées

Net progrès des Oranais

Le parcours des lutteurs oranais, lors des championnats d’Algérie des différentes catégories déroulés le week-end passé à Alger, ont traduit le « net progrès » de cette discipline dans la capitale de l’Ouest du pays, a estimé, jeudi, le président de la Ligue oranaise de luttes associées (LOLA). « Nous sommes très satisfaits des résultats réalisés par nos lutteurs lors des championnatS d’Algérie. Les cadettes et les juniors filles ont décroché la 1ère place. Les cadets ont terminé 3èmes, idem pour les juniors garçons. Les seniors hommes se sont, eux-aussi, classés 3èmes en lutte libre », s’est réjoui Houari Hamidi. Les huit clubs relevant de la Ligue oranaise de lutte qui ont pris part à ces compétitions n’ont pourtant pas effectué une préparation spéciale pour ce rendez-vous contrairement aux autres équipes qui se sont illustrées dans ce rendez-vous.

Tournoi régional des échecs

Début de la compétition à Mostaganem

Un tournoi régional des échecs a débuté jeudi à Mostaganem avec la participation de 67 échephiles de six wilayas du pays. Le directeur du tournoi, Abdelkader Mahmoudi a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette compétition qualificative pour les demi-finales du championnat national met en lice 67 échephiles dont dix joueuses des wilayas de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abb7s, Tiaret et Relizane. Les participants se disputent les sept premières places qualificatives pour les demi-finales du championnat national ouvert au jeu classique de neuf rondes, a-t-il fait savoir. Ce tournoi, faut-il le rappeler, est organisé par la ligue de la discipline et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs (FAE).