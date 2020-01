Tournoi qualificatif aux JO-2020 de volley-ball

Défaite de l’EN face à la Tunisie

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s’est inclinée face son homologue tunisienne sur le score de 1-3 (17-25, 23-25, 28-26, 18-25), pour le compte de la 4e journée du tournoi qualificatif aux JO-2020de Tokyo, disputée vendredi au Caire (Egypte). A la faveur de cette victoire, la Tunisie décroche le billet qualificatif aux JO, alors que la l’Algérie concède une deuxième après celle face à l’Egypte (1-3), contre une victoire devant le Cameroun (3-0). Le Après le retrait du Ghana, le tournoi de qualification olympique messieurs a regroupé quatre équipes, à savoir, l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l’Egypte, qui se sont disputés l’unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain.

Championnats d’Afrique du nord de tennis (U14 et U16)

Coup d’envoi des épreuves à Bachdjarah

Le coup d’envoi des championnats d’Afrique du Nord des moins de 14 et moins de 16 ans (individuel et par équipes) a été donné vendredi au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), en présence de

60 athlètes (32 garçons et

28 filles) issus de cinq pays. Il s’agit de l’Algérie (pays hôte de la compétition), le Maroc, la Libye, la Tunisie et l’Egypte. Le tableau des U14 regroupe

30 athlètes (16 garçons et

14 filles). Idem pour la catégorie des U16. L’Algérie prend part à la compétition avec 18 athlètes (8 garçons et 10 filles) dans les épreuves individuelles qui se dérouleront du 10 au 13 janvier, alors que les épreuves par équipes sont programmées du 14 au 18 du même mois.

Athlétisme

Kipsang Kiprotich suspendu provisoirement

Le marathonien kényan Wilson Kipsang Kiprotich, ancien médaillé de bronze olympique et ex-détenteur du record du monde, a été suspendu provisoirement pour « falsification et défaut de localisation » pour des contrôles antidopage, a annoncé vendredi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU). Kiprotich (37 ans) possède un riche palmarès au marathon, car outre sa 3e place aux JO de 2012 en Angleterre, il a remporté à deux reprises le marathon de Londres (2012, 2014), le marathon de New York (2014) et celui de Berlin (2013). Il a également battu le record du monde en 2013 en

2 h 3 min 23 sec. Il s’agit d’un nouveau coup dur pour l’athlétisme kenyan, qui avait échappé de peu à l’humiliation en 2016, n’obtenant qu’in extremis le droit de participer aux Jeux de Rio, après avoir adopté une loi antidopage qui prévoit des sanctions pénales contre les athlètes dopés et les fournisseurs de produits interdits.