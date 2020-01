Jeux Méditerranéens 2021

Recrutement de plus de 6 000 volontaires

Plus de 6 000 jeunes volontaires des deux sexes et de différentes wilayas du pays seront recrutés au titre de la 19é édition des Jeux méditerranéens (JM), qui se tiendra à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021, a-t-on appris samedi à Bechar auprès du responsable du service de la commission presse, information et communication des JM. «Nous allons procéder au recrutement de jeunes volontaires issus des différentes wilayas du pays pour prendre part à l’organisation et au déroulement de cet événement sportif régional », a déclaré à l’APS Ameri Amine, et ce, après le coup d’envoi de la caravane sportive et touristique pour la promotion des JM auprès des populations des différentes villes du pays.

Coupe d’Algérie de boxe

Les militaires confirment leur suprématie

Les boxeurs de l’équipe du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM), avec cinq médailles dont quatre en or, ont dominé les finales de la Coupe d’Algérie (seniors messieurs), disputées samedi à la salle Harcha-Hacène d’Alger. Les pugilistes du CREPESM ont décroché la première place devant leurs homologues de la Ligue d’Alger (2 or, 4 argent et 4 en bronze), alors que la troisième place est revenue au club de la Protection Civile avec quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en bronze). Les quatre médailles d’or des militaires ont été l’oeuvre de Touareg Mohamed-Yacine (-49 kg), Tazourt Walid (-60 kg), Nacer Belaribi (69 kg) et Ait Beka Yugurta (-69 Kg).

Muay Thaï

Un combat Rodtang – Mahmoudi ?

Le Thaïlandais Jitmuangnon Rodtang est le nouveau champion du monde de Muay Thaï (poids mouche), après sa victoire, par K.O. au troisième round, contre le Britannique Jonathan Haggerty, en combat final pour la ceinture, disputé vendredi soir à l’Impact Arena de Bangkok (Thaïlande). Disposant de poings dévastateurs, «le petit» Thaïlandais a envoyé Haggerty au tapis dès les premières secondes du premier round, avant de récidiver à quatre reprises, dont la dernière a été la bonne. Un combat que l’Algérien Elais Mahmoudi a suivi avec une très grande attention, car dans l’attente de connaître le nouveau champion depuis plusieurs jours, pour pouvoir se porter challenger. « J’espère que les organisateurs accepteront de me donner ma chance pour la conquête de la ceinture mondiale, car je pense avoir prouvé mon aptitude à lutter pour », a indiqué il y a une semaine le kick-boxer de

21 ans sur sa page Facebook.