Tropicale Amissa Bongo de cyclisme

Reguigui en deuxième position

Le cycliste algérien Youcef Reguigui est entré en deuxième position lors de la deuxième étape de la Tropicale Amissa Bongo, disputée mardi, sur une distance de 120 kilomètres entre Bitam et Oyem, au Gabon. La course a été remportée par l’Erythréen Natanel Tesfazion, alors que l’autre Algérien, Azeddine Lagab s’est contenté de la 12e position, avec le même temps que le vainqueur. Un important mieux pour Reguigui, qui s’était contenté de la 9e place lors de la précédente étape, disputée la veille entre Bitam et Ebolowa et qui fut remportée par le coureur italien Attilio Viviani. Cette 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au Gabon, enregistre la participation de 90 coureurs, dont six Algériens.

Super-Division volley-ball

Le NC Béjaïa prend la tête

Le NC Béjaïa s’est imposé devant l’EF Aïn Azel sur le score de 3 sets à 1 (24-26, 25-20, 25-18, 25-13), en match avancé de la 3e journée du championnat d’Algérie de volley-ball, Super-Division (messieurs), disputés mardi. à la faveur de cette victoire, le NC Béjaïa prend provisoirement la tête du classement avec 6 points, alors que l’EF Aïn Azel occupe la dernière place avec deux défaites en autant de rencontres. Les autres rencontres de la 3e journée de la Super-Division sont prévues le mardi 28 janvier, alors que les matchs de la 2e journée ont été programmés demain.