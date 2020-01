Championnat d’Algérie individuel de judo

Amina Belkadi confirme sa suprématie

La championne d’Afrique de judo Amina Belkadi (DS Baba Hassen) a confirmé sa suprématie sur la catégorie des (-63 kg), en décrochant un 5e titre de championne d’Algérie, à l’issue de la finale disputée à la salle Harcha-Hacène (Alger) pour le compte de la

2e journée Championnat national individuel seniors. La meilleure athlète féminine de l’année 2019 selon le sondage de l’APS, vainqueur par ippon en finale devant Yasmine Djellab (USM Alger), s’est dite « satisfaite » de son parcours lors de cette compétition qui a regroupé les meilleures judokates de sa catégorie. Dans le tableau masculin deux finales se sont également disputées à l’occasion de cette 2e journée de compétition. Dans la catégorie des (-81 kg), la médaille d’or est revenue à Abderahmane Laouar (GS Pétroliers) devant son coéquipier Mustapha Djaziri. La deuxième finale masculine de la catégorie (-73 kg), a été remportée par Houd Zordani (COSB Oran) qui a battu Salah Hadjoudj (GS Pétroliers). Dans une finale très disputée Zordani a réussi un Ippon spectaculaire qui a exalté le public venu nombreux à la salle Harcha.

Tournoi qualificatif aux

JO-2020 de beach-volley 20 pays africains en Tunisie

20 pays africains sont attendus au second tournoi préliminaire de beach-volley de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020, qui aura lieu dans la ville de Hammam Ghezaz (Cap Bon) en Tunisie, du 29 février au 3 mars prochain, a indiqué la Confédération africaine de volley-ball (CAVB). Outre la Tunisie, pays hôte, le tournoi enregistrera la présence du Nigeria, Mozambique, Zambie et Congo Brazzaville, Afrique du Sud du Soudan, Ghana, Niger, Gambie, Iles Maurice, Kenya, Botswana, Sud Soudan, Rwanda, Sierra Leone, Egypte, Togo et Mali. Les sélections ont été réparties sur quatre groupes de cinq et deux équipes par poule se qualifieront au tournoi final, qui sera décisif pour désigner les deux représentants de l’Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il est à rappeler que les sélections algériennes de beach-volley (messieurs et dames), qui devaient prendre part aux tournois de qualification olympique de la Zone 1 Afrique, n’ont finalement pas été engagées en raison du « manque de préparation » et du « niveau élevé des adversaires », selon le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), Mustapha Lemouchi.