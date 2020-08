Formule F1

Hamilton ne boycottera pas le GP de Belgique

Lewis Hamilton, seul pilote noir de l'histoire de la Formule 1 et figure du mouvement antiraciste qui anime actuellement son sport, a fait savoir jeudi qu'il ne boycotterait pas le GP de Belgique, demain. Interrogé sur son intention de suivre le mouvement de boycott des compétitions dans le monde sportif américain en réaction à l'affaire Jacob Blake, du nom du jeune Afro-Américain grièvement blessé par un policier aux USA, le Britannique a répondu: «C'est l'Amérique. Je ne pense pas que faire quelque chose ici, en Belgique, aurait un effet.» «Je suis très fier de ce que beaucoup font là-bas et je fais front avec eux, en essayant de faire mon possible ici», a-t-il ajouté. «Je vais continuer de discuter avec la F1 pour voir ce que l'on peut faire pour continuer d'éveiller les consciences et aider le mouvement. En tant que sports, nous devons tous être alignés», a exhorté le sextuple Champion du monde.

US Open

Djokovic opposé à Dzumhur

Le numéro un mondial, Novak Djokovic, sera opposé, pour son entrée en lice à l'US Open (31 août-13 septembre) au Bosnien Damir Dzumhur, selon le tableau rendu public, jeudi, par les organisateurs. Djokovic, vainqueur à trois reprises du tournoi new-yorkais, a hérité d'un 1er tour potentiellement piégeux face au 107e joueur mondial, même s'il a toujours nettement battu le Bosnien en deux confrontations. Le Serbe, toujours invaincu en 2020, fait figure de grand favori de l'US Open, en l'absence du tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal qui a fait l'impasse sur le rendez-vous de Flushing Meadows en raison de la pandémie de coronavirus. L'autre grand rival de «Djoko», le Suisse Roger Federer, sera lui aussi absent alors qu'il a écourté sa saison après avoir été opéré d'un genou en juin.

Les frères jumeaux Bryan raccrochent

Les frères jumeaux Bob et Mike Bryan, longtemps référence ultime du double messieurs, ont décidé jeudi, à l'âge de 42 ans, de mettre un terme à leur longue et brillante carrière. «Notre loyauté l'un envers l'autre n'a jamais faibli et nous quittons le tennis professionnel avec zéro regret», a déclaré Bob Bryan dans un communiqué. «Nous avons donné 20 années de nos vies au circuit et nous nous réjouissons de passer au prochain chapitre de nos vies», a ajouté son frère Mike. Ensemble, les jumeaux américains ont remporté

119 titres sur le circuit ATP, un record en double messieurs, dont 16 titres du Grand Chelem. Ils ont accroché à leur tableau de chasse les quatre titres majeurs (six sacres à l'Open d'Australie, deux à Roland-Garros, trois à Wimbledon et cinq à l'US Open) et les neuf Masters 1000, ainsi qu'un titre olympique en 2012 à Londres.