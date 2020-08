Cyclisme

Les Mondiaux organisés cette année

Des Mondiaux de cyclisme seront organisés en 2020, après le désistement d’Aigle-Martigy (Suisse), a confirmé vendredi le président de l’UCI, David Lappartient. «Il y aura bien des Championnats du monde sur route cette année, ils se tiendront aux dates prévues (du 20 au 27 septembre, Ndlr) et nous allons prendre la décision du site le 1er septembre prochain», a-t-il indiqué. La question du programme, allégé ou non, n’a pas encore été tranchée et dépendra des villes candidates, a précisé Lappartient sans les révéler.

A la question de savoir si Nice était susceptible d’accueillir ces Mondiaux, il a répondu en souriant : «Il y aurait tout pour faire des Championnats du monde ici.» «Si toutes les villes aimaient autant le vélo que Nice, le cyclisme se porterait bien», a-t-il ajouté. Dans tous les cas, le circuit doit être similaire à celui d’origine, taillé pour les grimpeurs : «C’est une exigence que j’avais posée, le parcours était prévu pour être difficile et certains coureurs avait fait du Championnat du monde un de leurs objectifs», justifie Lappartient.

Natation

Retour gagnant pour Rikako Ikee

La nageuse japonaise de 20 ans a remporté sa première course depuis l’annonce de sa leucémie. Après avoir vaincu la leucémie qu’on lui avait diagnostiquée en février 2019, Rikako Ikee a remporté sa première course dans un bassin hier, un 50m nage libre organisé par l’Association japonaise de natation. La nageuse japonaise de 20 ans a remporté sa série en 26’’32 (son record personnel est de 24’’21). Six fois titrée aux Jeux asiatiques en 2018, Ikee ne devrait pas tenter de se qualifier pour les jeux Olympiques de Tokyo, reportés en 2021, mais a évoqué les jeux de Paris en 2024.

Ligue de diamant

Le meeting de Chine annulé

Relancée à Monaco mi-août, la Ligue de diamant vient de perdre un de ses meetings de fin de saison. Après l’annulation du rendez-vous prévu à Shanghai, c’est l’autre meeting en Chine, dont la ville n’avait pas été dévoilée, qui n’aura pas lieu, a annoncé World Athletics. Prévue le 17 octobre, cette étape de la Ligue de diamant sort du calendrier en raison de la pandémie de coronavirus. Le circuit mondial a encore quatre étapes avant la clôture du calendrier 2020, la première à Lausanne le 2 septembre pour une exhibition, puis Bruxelles le 4 septembre (également une exhibition), les épreuves prévues à Rome et Naples le 17 septembre et enfin Doha le 25 septembre, qui devient le dernier événement de la saison.