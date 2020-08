Formule 1

Hamilton remporte son 5e cette saison

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté son 5e GP, sur sept courus cet été, après être parti en pole position et avoir mené de bout en bout, dimanche en Belgique. Son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui s’élançaient derrière lui sur la grille de départ, complètent le podium. En tête du championnat du monde de F1, le sextuple Champion du monde accroît son avantage sur Verstappen, qui pointe désormais à

47 points de l’Anglais. Les Renault de l’Australien Daniel Ricciardo et du Français Esteban Ocon sont 4e et 5e. Bonus pour le constructeur français, Ricciardo empoche aussi le point du meilleur tour. Pour Ferrari, en manque cruel de performance sur ce tracé, le cauchemar continue: l’Allemand Sebastian Vettel est 13e et le Monégasque Charles Leclerc 14e. Leclerc a également été convoqué par les commissaires de course qui lui reprochent d’avoir piloté trop lentement pendant le tour de reconnaissance, avant de s’installer sur la grille.

Tour de France de cyclisme

«Accident stupide» pour Dumoulin

Tom Dumoulin, qui a chuté dans le final de la deuxième étape du Tour de France, dimanche dernier, près de Nice, a regretté «un accident stupide», mais sans conséquence pour sa position au classement général. «Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. J’ai regardé par-dessus mon épaule gauche et à ce moment, Kwiatkowski est arrivé et avant que je ne m’en rende compte, j’étais au sol», a raconté le vainqueur du Giro 2017, le numéro un bis de son équipe Jumbo derrière le Slovène Primoz Roglic. «Je n’ai pas de douleur, mon genou a frappé un peu mais je pense que ça ira bien. Heureusement, j’ai pu revenir rapidement dans le peloton», a ajouté le Néerlandais qui a terminé l’étape (22e) dans le groupe des favoris, à

2 secondes du vainqueur, le Français Julian Alaphilippe.

US Open de tennis

Benoît Paire positif au coronavirus

Un joueur a été testé positif au Covid-19 et retiré du tableau de l’US Open, ont annoncé dimanche les organisateurs à la veille du début du tournoi. Selon le quotidien sportif L’Equipe, il s’agit du Français Benoît Paire, 22e mondial et tête de série N°17 de l’US Open où il devait débuter, aujourd’hui, contre le Polonais Kamil Majchrzak (108e). C’est le premier joueur aligné dans les tableaux messieurs et dames à être privé de participation au tournoi américain en raison de la pandémie.