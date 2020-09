US Open

Paire dénonce une «fake bubble»

«Fake bubble»: pour sa première réaction à son exclusion de l'US Open en raison d'un test positif au Covid-19, Benoît Paire a dénoncé l'environnement sanitaire qui n'est pas aussi sûr, selon lui, qu'annoncé par les organisateurs. «Je vais bien pour l'instant je n'ai pas de symptôme... J'hésite à raconter ce qu'il se passe réellement dans cette fake bubble», a posté le Français sur son compte Instagram. Il a été exclu du tournoi après un test positif au coronavirus, aux termes d'un protocole mis en place par l'USTA pour pouvoir organiser le tournoi à New York. Son exclusion a provoqué la mise sous surveillance ultracontraignante de plusieurs autres joueurs, mais au premier jour de la compétition, plusieurs ont déjà dénoncé la porosité du système.

Tour de France de cyclisme

Pérez indisponible 6 semaines

Anthony Pérez, blessé, lundi dernier, dans une chute lors de la 3e étape du Tour de France ayant entraîné son abandon, devrait être indisponible pendant une durée au minimum de six semaines. Le Français, qui a été hospitalisé à Digne-les-Bains, souffre d'une fracture de la 11e côte, d'une contusion pulmonaire modérée et d'un pneumothorax léger. Il a été également touché au dos et au genou gauche. «Son état est stable et il devrait sortir de l'hôpital d'ici 48 à 72 heures», a précisé son équipe Cofidis. Anthony Pérez a percuté une voiture d'équipe qui a freiné brusquement, alors que le coureur cherchait à reprendre place dans le peloton après avoir été dépanné pour une crevaison, selon les précisions fournies par sa formation.



Basket-ball - NBA

Ingram désigné joueur ayant le plus progressé

L'ailier des Pelicans de La Nouvelle-Orléans Brandon Ingram a été désigné lundi «joueur ayant le plus progressé» de la saison 2019-2020, a annoncé la NBA. Ingram a devancé l'intérieur de Miami Bam Adebayo (2e) et le prodige slovène de Dallas, Luka Doncic, rookie de l'année passée et auteur d'une saison «sophomore» exceptionnelle. Cette distinction est une revanche pour Ingram envoyé à New Orleans par les Los Angeles Lakers, l'été dernier, dans le cadre d'un échange à plusieurs joueurs pour permettre à Anthony Davis de rejoindre LeBron James. Dans une jeune équipe, privée, jusqu'à fin janvier, de son rookie-phénomène Zion Williamson en raison d'une blessure à un genou, Ingram, 22 ans, a été de la trempe d'un leader avec ses 23,8 points de moyenne en shootant à 46,3% de réussite, se voyant récompensé d'une première sélection au All-Star Game.