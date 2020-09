Tour de France de cyclisme

Alaphilippe reste en jaune

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a remporté, mardi dernier, la 4e étape du Tour de France, courue sur 160,5 km entre Sisteron et la station d’Orcières-Merlette où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé le maillot jaune. Le Français Julian Alaphilippe, 5e de l’étape, a gardé le maillot jaune après cette première arrivée en altitude (1825 mètres). Roglic a devancé un autre Slovène, le débutant Tadej Pogacar, et le Français Guillaume Martin. Il a enlevé son troisième succès d’étape dans le Tour dont il est cette année l’un des grands favoris. L’étape d’hier descendait dans la plaine sur un parcours de 183 kilomètres entre Gap et Privas favorable aux sprinteurs.

Boxe

Jean-Baptiste Mendy est décédé

Le boxeur français Jean-Baptise Mendy, ex-champion WBA et WBC des légers, est décédé à l’âge de 57 ans des suites d’un cancer, a annoncé, mardi dernier, son fils à L’Equipe. Boxeur réputé pour son élégance, Mendy, né à Dakar et qui a grandi en région parisienne, s’était emparé de la ceinture WBC des légers en 1996 face à l’Américain Lamar Murphy après une première tentative avortée en 1994 contre le Mexicain Miguel Angel Gonzales. Détrôné l’année suivante par l’Américain Stevie Johnston aux points dès sa première défense de titre, il était monté en super-légers, essuyant un nouvel échec face au tenant WBA Khalid Rahilou en 1998. Il parvient tout de même à reconquérir une ceinture mondiale des légers (WBA) en 1998 contre le Kirghiz Orzubek Nazarov, qu’il perdra en 1999 face au Français Julien Lorcy avant de raccrocher les gants en 2000.

Basket-ball - NBA

L’avenir d’Antetokounmpo tout tracé ?

Véritable figure de proue des Milwaukee Bucks, le jeune Giannis Antetokounmpo est déjà parvenu à mettre la main sur le titre de MVP de la saison régulière et plus récemment sur celui de meilleur défenseur de l’année lors de cet exercice. Son contrat avec les Bucks jusqu’en juin 2021, The Greek Freak pourrait rejoindre une nouvelle franchise. Insider de The Athletic, Sam Amick a mis la lumière sur une conversation qu’il a eue avec un exécutif de la NBA qui lui a dévoilé la probable future destination de Giannis Antetokounmpo. «J’ai demandé à un exécutif avec lequel je discutais quelle équipe Giannis Antetokounmpo pourrait rejoindre si le Heat allait au bout et sortait Milwaukee, créant au passage un énorme tremblement de terre chez les Bucks. Il a répondu : «Le Heat.»