US Open de tennis

Osaka et Azarenka de retour en finale

Naomi Osaka retrouvera aujourd’hui, la finale de l’US Open, 2 ans après son titre, où elle affrontera Victoria Azarenka qui a mis un terme, peut-être définitif, à la quête de Serena Williams d’un

24e titre majeur. La qualification d’Azarenka a été obtenue de très très haute lutte, à coups de raquettes et de décibels, face à Serena Williams qui l’avait battue en finale à Flushing Meadows en 2012 et 2013. Les deux joueuses auraient dû s’affronter en finale de Cincinnati, juste avant

l’US Open, mais Osaka avait déclaré forfait juste avant le match en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Jeudi, la Japonaise de 22 ans, 9e mondiale, a difficilement écarté l’Américaine Jennifer Brady (41e) 7-6 (7/1), 3-6, 6-3.

JO-2020

Le directeur des sports quitte l’organisation

Le directeur des sports du Comité d’organisation des jeux Olympiques de Tokyo, Koji Murofushi, a quitté son poste pour rejoindre l’Agence des sports japonaise. Le départ de cet ancien champion olympique du marteau (à Athènes, en 204), l’une des figures du Comité d’organisation auprès du grand public, intervient 10 mois avant l’ouverture des Jeux, repoussés à juillet 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Murofushi travaillait pour l’organisation de Tokyo 2020 depuis 2014, et avait notamment oeuvré sur les calendriers des jeux Olympiques et Paralympiques.

Tour de France de cyclisme

Covid-19 : les compteurs remis à zéro

Les compteurs sont remis à zéro pour la prochaine vague de tests de détection Covid-19, lors de la seconde journée de repos du Tour de France, a appris jeudi l’AFP de source ministérielle. « Les compteurs sont remis à zéro à chaque batterie de tests », a déclaré à l’AFP la source ministérielle en soulignant que la question de l’isolement des personnes positives se pose différemment par rapport à d’autres situations puisqu’elles quittent immédiatement le Tour. Une première vague de tests a été menée lors de la journée de repos que le Tour a observée lundi denrier en Charente-Maritime et quatre équipes (AG2R La Mondiale, Cofidis, Ineos, Mitchelton), dont celle du tenant du titre Egan Bernal (Ineos), ont eu un cas positif dans leur effectif d’une trentaine de personnes, coureurs et encadrement. Avec cette décision, les quatre équipes touchées par des cas positifs seront donc dans la même situation que les autres: il faudrait deux nouveaux cas positifs au moment de la prochaine série de tests pour encourir une exclusion.