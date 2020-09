Tour de France de Cyclisme

La 14e étape pour Kragh Andersen

Le Danois Soeren Kragh Andersen (Sunweb) a remporté la 14e étape du Tour de France, samedi, entre Clermont-Ferrand et Lyon (194 km) tandis que le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune. Le Danois est sorti à 3km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire avec 15 secondes d'avance sur le Slovène Luk Mezgec (Mitchelton-Scott) et l'Italien Simone Consonni (Cofidis). Le Slovène Primoz Roglic conserve le maillot jaune avec 44 secondes sur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et 59 sur Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Formule 1

Mercedes rachetée par Ineos?

Depuis quelques heures, une spéculation très forte entoure l'équipe Mercedes F1 au Mugello concernant son avenir à très court terme: l'équipe pourrait être cédée à son sponsor Ineos. Selon les dernières rumeurs, Daimler et Toto Wolff céderaient leurs parts au milliardaire Jim Ratcliffe, qui possède Ineos, pour une valeur totale de 900 millions de dollars. En contrepartie, Mercedes resterait bien impliquée en F1 en tant que motoriste et fortement associée avec l'équipe de Brackley pour 5 ans au moins, avec le nom officiel de Ineos Mercedes F1 Team. Cela expliquerait aussi pourquoi Wolff et Hamilton font autant traîner les négociations pour leurs contrats à venir. Mercedes a été sollicitée pour commenter les informations dans le paddock, qui auraient été divulguées par quelques membres de l'équipe: «Nous vous demandons de comprendre que nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations.»

Boxe

Le combat Beterbiev - Meng reporté

Artur Beterbiev devra attendre quelques semaines de plus avant de défendre ses titres des mi-lourds. Champion du monde du World Boxing Council et de l'International Boxing Federation, Beterbiev s'est blessé aux côtes à l'entraînement et il ne pourra pas affronter Adam Deines à Moscou le 23 octobre, comme il était prévu. Le promoteur Top Rank a toutefois indiqué dans un communiqué, samedi, que ce combat de championnat devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) ne s'est pas battu depuis le 18 octobre 2019, quand il a vaincu Oleksandr Gvozdyk par arrêt de l'arbitre au 10e round pour unifier les titres. Beterbiev a mis la main sur la ceinture de l'IBF en novembre 2017, quand il a passé le

K.-O. à Enrico Koelling. Le combat contre Deines (19-1-1, 10 K.-O.) sera sa quatrième défense de cette ceinture.