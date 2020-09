Affaire IAAF

Semaine décisive pour Lamine Diack et Cie

La semaine qui s'annonce sera décisive pour Lamine Diack. En effet, c'est demain que l'ancien président de l'athlétisme mondial et ses coprévenus seront édifiés sur leur sort. Pour rappel, le procureur François-Xavier Dulin avait requis 4 ans de prison contre Lamine Diack, et 5 contre son fils Papa Massata. Le parquet avait aussi réclamé contre chacun 500 000 euros en guise d'amende et une interdiction d'exercer dans le sport. L'Iaaf avait, par le biais de son avocat, Me Régis Bergonzi, demandé un total de 41,2 millions d'euros de dommages et intérêts aux six coprévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents au procès à savoir Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov). Le ministère public avait aussi requis

4 ans de prison et la confiscation de 1,8 million d'euros contre l'ancien président de la Fédération russe Valentin Balakhnitchev. Habib Cissé, pour sa part, risque 3 ans dont 18 mois de prison avec sursis.

Tour de France de cyclisme

Roglic n'a rien à cacher

«Je n'ai rien à cacher», a affirmé le maillot jaune du Tour de France, le Slovène Primoz Roglic, en réponse à une question sur le dopage, dimanche, après la

15e étape arrivée au Grand Colombier. Roglic, porteur du maillot jaune depuis le dimanche précédent, a eu pour la première fois à s'exprimer sur le sujet du dopage, un thème récurrent dans le cyclisme, d'autant que cette édition est marquée par un niveau très élevé des performances. «Oui, on passe beaucoup de contrôles», a répondu le Slovène. «À 6 heures, j'ai eu un contrôle complet. J'en ai eu un autre après l'arrivée de l'étape. Vu de mon côté, ça se passe très bien.» «Vous pouvez me faire confiance», a ajouté Roglic à la question portant sur la confiance que pouvaient lui apporter les supporters. Les noms de Roglic et de son jeune compatriote Tadej Pogacar (21 ans), vainqueur de la 15e étape et deuxième au classement général, n'ont jamais été cités dans des affaires. Mais le cyclisme slovène a été éclaboussé récemment, principalement par l'affaire Aderlass «saignée», qui a entraîné des sanctions pour plusieurs coureurs de ce pays à la pleine réussite sportive.