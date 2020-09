Roland-Garros

Murray invité, comme à l'US Open

Le Britannique Andy Murray bénéficie, comme à l'US Open, d'une des invitations pour prendre part au tournoi de Roland-Garros, prévu du 27 septembre au 11 octobre et dont la liste a été communiquée lundi. L'ancien numéro un mondial, âgé de 33 ans, tombé au-delà de la 100e place après des opérations à la hanche qui l'avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019, est finalement revenu sur sa décision et tente un retour au plus haut niveau. A l'US Open, pour sa réapparition en Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2019, Murray a passé un tour. En dehors de l'Ecossais, 110e au dernier classement ATP, toutes les autres invitations ont été attribuées à des Français. Chez les dames figurent parmi les invitées la Canadienne Eugénie Bouchard, 26 ans, ex-N.5 mondiale et aujourd'hui 167e, et la Bulgare Tsvetana Pironkova, récente quart-de-finaliste à l'US Open, ainsi que Pauline Parmentier, 34 ans et 162e mondiale, gagnante en 2019 de la Fed Cup avec l'équipe de France en Australie.

Tour de France

Prudhommereprend sa place

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a repris son poste, hier matin, après une interruption d'une semaine due à un contrôle positif de détection du

Covid-19. Prudhomme, absent depuis mardi dernier du Tour, a subi un nouveau contrôle qui s'est avéré négatif avant de revenir sur l'épreuve. Le directeur du Tour avait été le cas positif le plus remarqué, bien qu'asymptomatique, lors de la vague de tests opérée en Charente-Maritime lors de la première journée de repos du Tour. Une autre vague de tests, la dernière prévue avant la fin du Tour (20 septembre), a été faite à l'occasion de la seconde journée de repos, lundi, dans le département de l'Isère.

Jeux Olympiques

Mo Farah se concentrera sur le 10 000m

Le Britannique Mo Farah, 37 ans, qui avait été l'une des grandes stars des jeux de Londres en 2012 en remportant le doublé 5 000 - 10 000m, exploit qu'il avait réédité aux jeux de Rio en 2016, a confié à la BBC qu'il ne doublera pas aux JO de Tokyo l'année prochaine. Il va se concentrer sur le 10 000m.

«L'essentiel est de m'en tenir à une course et de voir ce que je peux faire», a-t-il déclaré. Le 4 septembre, il a effacé le record du monde de l'heure de Haile Gebreselassie (21,330 km contre 21,285 km) lors du meeting de Bruxelles.