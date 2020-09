Formule 1

Stefano Domenicali à la tête de la F1

L'Italien Stefano Domenicali, ancien directeur sportif de la Scuderia Ferrari, a été nommé à la tête de Formula One, le promoteur de la F1. Domenicali, 55 ans, prendra ses fonctions en janvier 2021 après le départ, prévu, de l'actuel dirigeant, Chase Carey, 66 ans. Ce dernier gardera un rôle de président non exécutif. «Je suis très heureux de rejoindre l'organisation de la

Formule 1, un sport dont j'ai fait partie toute ma vie. Je suis né à Imola et je vis à Monza», a souligné Stefano Domenicali, en évoquant deux célèbres circuits italiens.

Mondiaux 2020 de cyclisme

Ganna vainqueur du contre-la-montre

L'Italien Filippo Ganna est devenu Champion du monde du contre-la-montre, vendredi, à Imola (Italie), devant le Belge Wout van Aert, deuxième à

26 secondes, et le Suisse Stefan Küng, troisième à 29 secondes. Le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, s'est classé 4e devant l'Australien Rohan Dennis, tenant du titre. Ganna (24 ans), a bouclé le parcours de 31,7 kilomètres à près de 53 km/h de moyenne. Champion du monde de la poursuite, il a donné son premier titre à l'Italie dans cette épreuve, inscrite au programme des Mondiaux depuis 1994. Jeudi dernier, la Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté le chrono féminin.

Ligue de diamantde Doha

Victoire sans sommet pour Duplantis

Une semaine après avoir effacé Sergueï Bubka, le prodige de la perche Armand Duplantis a été plus discret en ne sautant «que» 5,82m pour gagner le meeting de Ligue de diamant de Doha (Qatar), ce vendredi et clore son année magnifique. Le Suédois était très attendu après avoir franchi 6,15 m la semaine dernière à Rome, soit la meilleure performance de l'histoire en plein air devant la légende ukrainienne (6,14 m). Mais alors qu'il avait passé la barre des 6 m, 10 fois cette année en 15 concours, Mondo Duplantis s'est arrêté à 5,82 m, comme ses concurrents Sam Kendricks et Renaud Lavillenie, devancés toutefois au nombre d'essais. Le recordman du monde (6,17 m puis 6,18 m cet hiver en salle) du saut à la perche, âgé de seulement 20 ans, a échoué deux fois à 5,92 m avant de tenter 6 m, un nouvel échec, une fois qu'il était sûr de remporter le concours.