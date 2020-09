Roland-Garros

Le Central étrenne déjà son toit fermé

Le tournoi de tennis de Roland-Garros a lancé sa quinzaine, hier, sous une météo maussade et par son tout premier match sur le Central avec toit fermé, nouveauté de l'édition 2020. Parmi les autres matchs du premier tour qui lancent une quinzaine parisienne exceptionnellement décalée à l'automne en raison de la pandémie de Covid-19, celui sur le court Philippe-Chatrier entre l'Italien Jannik Sinner et le Belge David Goffin est le tout premier disputé en déployant la structure rétractable en acier, composée de 11 ailes de plus de 100 mètres d'envergure et 330 tonnes chacune. Hier matin, il faisait 11 degrés dans l'ouest de Paris, avec des pluies éparses et des rafales de vent. Les prévisions météorologiques n'augurent rien de vraiment meilleur pour les deux semaines qui viennent.

Mondiaux-2020 de cyclisme

Nouveau titre pour van der Breggen

La Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté la course féminine des Championnats du monde de cyclisme, ce samedi, sur le circuit italien d'Imola, deux jours après avoir décroché le titre du contre-la-montre. La Championne olympique en titre a attaqué à 40 kilomètres de l'arrivée et gagné avec près d'une minute et demie d'avance sur sa compatriote Annemiek van Vleuten et l'Italienne Elisa Longo Borghini, au terme des 143 kilomètres. La Néerlandaise, qui est âgée de 30 ans, est la première à réaliser ce doublé la même année depuis la Française Jeannie Longo en 1995. Elle a donné son quatrième titre en 4 ans aux Pays-Bas, la nation-phare du cyclisme féminin. À titre personnel, van der Breggen a enlevé l'épreuve pour la deuxième fois. Elle s'était imposée à Innsbrück, en Autriche, en 2018.

Formule 1

Mick Schumacher vise un baquet en F1

Mick Schumacher, fils du septuple Champion du monde de F1 Michael Schumacher, a gagné en Formule 2, ce samedi à Sotchi (Russie), se rapprochant du titre et renforçant ses chances d'obtenir un baquet au sein d'une écurie de Formule 1 la saison prochaine. Leader du championnat (186 points), cette victoire lui permet d'accroître son avance dans la course au titre devant le Britannique Callum Ilott (168 pts). Il devient également l'un des principaux prétendants à un baquet au sein de l'écurie Alfa Romeo (ex-Sauber) en F1 la saison prochaine. L'écurie suisse, qui utilise des moteurs Ferrari, devrait offrir à Mick Schumacher l'opportunité de participer à une séance d'essais libres avec l'une de ses voitures le mois prochain lors du Grand Prix de l'Eifel sur le circuit du Nürburgring en Allemagne.