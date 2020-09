GP de Russiede formule 1

Record reporté pour Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté, dimanche dernier le Grand Prix de Russie à Sotchi, devant Max Verstappen (Red Bull), alors que Lewis Hamilton, troisième et en colère, devra attendre pour égaler le record de victoires (91) de Michael Schumacher. «Je veux rentrer à la maison»: quelques minutes après l'arrivée de son 259e GP de F1, qu'il a vécu comme une épreuve injuste, en raison des décisions prises à son encontre par les commissaires. Auparavant, pendant la course il avait aussi montré son énervement, furieux d'avoir commis une erreur de débutant. Il a d'abord réagi en demandant, à la radio, où se trouvait le point de détail l'incriminant dans le règlement. Sa course gâchée, il a aussi demandé à son ingénieur de ne plus lui donner d'infos sur la course après lui avoir reproché de l'avoir arrêté trop tôt pour changer de pneus.

Mondiaux 2020 de cyclisme

Le maillot arc-en-ciel pour Alaphilippe

Un Français Champion du monde de cyclisme! Julian Alaphilippe a revêtu le maillot arc-en-ciel, dimanche dernier, sur le circuit d'Imola en Italie. Alaphilippe a battu le Belge Wout van Aert et le Suisse Marc Hirschi après une course de 258 kilomètres, plus de

6 heures et demie, sur un parcours tracé dans les collines de Romagne. Il est le premier Français à décrocher le titre mondial depuis Laurent Brochard en 1997. Alaphilippe a porté son attaque en haut de la dernière ascension, à moins de 12 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire, sur l'autodrome Enzo et Dino Ferrari, avec 24 secondes d'avance sur ses premiers poursuivants.

Basket-ball - NBA

Miami défiera les Lakers en finale

Chaleur sur Miami: le Heat va défier les Lakers de son ancienne superstar LeBron James en finale NBA, après avoir éliminé les Boston Celtics 4-2 dans leur série de la conférence Est, dimanche dernier, chez Disney World. C'est la sixième fois que Miami, vainqueur du match N.6

(125-113) atteint le stade ultime des play-offs. Il a été sacré en 2006, 2012 et 2013, échouant à remporter le titre en 2011 et 2014. Ce duel face à L.A., qui a éliminé Denver à l'Ouest, débutera mercredi, mais Erik Spoelstra, préférait savourer au moins pour une soirée la performance de son équipe. Fait unique d'une saison qui l'est tout autant, finie après quatre mois et demi d'interruption dans la bulle de Disney World à l'abri du coronavirus, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux équipes n'ayant pas participé aux play-offs la saison précédente se retrouvent en finale de l'exercice suivant.