Roland-Garros

Premier cas positif de Covid-19

Une joueuse de double, cas contact de son entraîneur testé positif au Covid-19, a été écartée du tournoi de Roland-Garros, a annoncé l'organisation, lundi soir, dans un communiqué. L'identité de la joueuse concernée n'a pas été dévoilée. «Conformément au protocole sanitaire du tournoi, l'équipe de double de cette joueuse a été écartée du tableau qui débutera demain», ont indiqué les organisateurs du tournoi. Au total, environ

1900 tests ont été effectués depuis le jeudi 17 septembre dans le cadre de Roland-Garros, reprogrammé à l'automne en raison de l'épidémie.

GP de Russiede formule 1

Les regrets de Carlos Sainz

La course n'aura pas duré longtemps pour Carlos Sainz. Le pilote McLaren a été contraint à l'abandon dès le premier tour du Grand Prix de Russie, ce dimanche, après avoir percuté un mur. L'Espagnol était à la lutte avec Lance Stroll pour la 7e place avant de quitter la piste sans pouvoir la retrouver. Au moment de revenir sur ce fait, Carlos Sainz n'a pas manqué de critiquer le design du circuit de Sotchi.

«Malheureusement, au virage 2, j'avais quelqu'un à l'intérieur et je suis sorti un peu large. Le temps de décider de contourner le panneau, je suis passé à côté avec un angle très, très étroit, j'ai mal évalué la vitesse à laquelle j'arrivais et j'ai tapé dans le mur très fort. C'est un mauvais jugement de ma part, une erreur. Je pense quand même que ce virage ne devrait pas exister. Mais j'ai juste fait une erreur. Ce n'est quand même pas un virage bien conçu. Ce n'est clairement pas un super virage», explique-t-il.

Basket-ball - NBA

Doc Rivers quitte les Clippers

Doc Rivers n'est plus le coach des Los Angeles Clippers, a-t-il annoncé, lundi, sur Twitter, à la suite de l'élimination prématurée de l'équipe en play-offs de NBA. Le départ de Rivers intervient après la défaite des Clippers en demi-finale des plays-offs de la Conférence ouest. Après avoir mené 3-1 contre les Nuggets de Denver, Kawhi Leonard et ses coéquipiers s'étaient finalement inclinés en sept matchs. Rivers,

58 ans, avait rejoint les Clippers en provenance des Celtics en 2013. Il n'a jamais réussi à les mener au-delà des demi-finales de conférence et a été éliminé six fois au premier tour. Malgré ce bilan, Rivers estime toutefois qu'il ne manque pas grand-chose aux Clippers pour décrocher le titre NBA.