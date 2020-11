Championnat national militaire de tir au pistolet

Domination des équipes de la 3e RM

Le Championnat national militaire de tir au pistolet, clôturé jeudi après mercredi à Bechar, a donné lieu à une légère domination de la 3e Région militaire (Bechar) par équipes et en individuel, dans une compétition très serrée. Quelque 98 athlètes, dont 15 dames, représentant 16 équipes des diverses Régions militaires, commandements de forces et grandes unités de l'Armée nationale populaire (ANP), ont pris part à ce championnat, dans les épreuves de tir de précision et tir de rapidité. Présidant au nom du commandant de la 3e RM la cérémonie de clôture, le général Boussaha Abdelghani, chef d'état-major de la 3e RM, a salué les performances des participants et l'esprit sportif ayant marqué cette compétition nationale militaire, qui a débuté, lundi, dernier au champ de tir de «Thniet El Halfa», relevant du complexe sportif militaire de la 3e RM.

Cyclisme

L'Union arabe de cyclisme va avoir son club

L'Union arabe de cyclisme (UAC) a adopté l'idée de l'Algérie de lancer son propre club, «Team cycling arab», dès que les conditions sanitaires s'y prêteront, a-t-on appris auprès d'un membre du bureau exécutif de l'instance arabe, l'Algérien Mabrouk Kerboua. «La création d'une équipe de l'UAC est évidemment inspirée de ce qui se fait dans le monde. J'ai vu grand en proposant de lancer une équipe continentale de cyclisme, «Team cycling continental». Le bureau exécutif a retenu l'idée, mais pour un début, il a préféré que ce soit un club arabe, en raison du manque de moyens financiers», a déclaré à l'APS, Kerboua. Pour l'ancien coureur algérien, la création de ce club contribuerait à éviter la déperdition de jeunes talents du cyclisme arabe et continental qui, généralement, arrêtent la pratique du cyclisme de performance très jeunes, en raison d'une mauvaise prise en charge pour manque de moyens. Ce club de cyclisme arabe sera composé de coureurs de tous les pays membres, sans distinction de niveau. Il sera présent lors des tours arabes et compétitions de l'UAC. «J'ai été chargé de peaufiner le dossier, préparer une fiche technique détaillée de ce projet et arrêter les besoins, surtout d'ordre budgétaire», a indiqué l'ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme et actuel membre de l'exécutif du Comité olympique et sportif algérien.