Auteur d’une bonne saison sous les couleurs de Cluj en Roumanie, l’attaquant franco-algérien, Billel Omrani a fait part de son envie de porter le maillot de l’Equipe nationale d’Algérie. Fin décembre 2019, Mirel Radoi, sélectionneur de la Roumanie, avait proposé la naturalisation roumaine à Omrani. L’objectif était de permettre à l’ancien Marseillais d’intégrer la sélection en vue des barrages pour l’Euro 2020. L’intéressé ne devrait pas donner suite à cet appel d’après France Football. Le joueur du CFRJ a rajouté que son seul rêve était de rejoindre le groupe de Djamel Belmadi : « Mon but suprême, ce serait d’intégrer l’Equipe nationale d’Algérie. Chaque jour, je me donne à l’entraînement, j’essaye d’avoir les meilleures statistiques possibles pour atteindre cet objectif. » L’attaquant de 27 ans était proche de quitter son club durant le mercato hivernal, il avait des offres du Celtic et de Sheffield United. Omrani devrait quitter la Roumanie l’été prochain, puisque son contrat arrivera à son terme en 2021.