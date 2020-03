Il y a quelques jours, Billel Omrani a fait part de son désir de rejoindre la sélection algérienne. A 26 ans, l'attaquant de Cluj, après avoir refusé les avances de la Roumanie, attend toujours le signe de son pays d'origine. Pourquoi Djamel Belmadi ne le sélectionne pas? Est-il moins bon que les autres attaquants dont disposent les Fennecs? Malgré ses 10 buts en 19 rencontres dans le championnat roumain cette saison, Omrani ne convainc toujours pas. Peut-être sa période de disette de près de 3 mois est à l'origine de sa non-convocation en Equipe nationale. Dans un entretien avec DZfoot, l'entraîneur de Cluj, Dan Petrescu, a évoqué les domaines dans lesquels son joueur doit progresser. «C'est un attaquant qui peut jouer à de différents postes. Il peut jouer dans l'axe, à droite ou à gauche. Là où il peut progresser? Je dirais qu'il doit être plus clinique devant les buts afin de marquer plus. Il se doit d'être plus concentré. Pour le reste il nous est très utile: il a les deux pieds, il est grand et il est fort. Il y a donc juste ce niveau de concentration qu'il doit améliorer en phase de finition», a-t-il déclaré. Avant de conclure: «En tout cas, pour nous, c'est un très bon joueur. Et je pense personnellement qu'il n'aurait aucun problème à jouer au niveau international avec sa sélection algérienne». Billel Omrani qui a pour rêve de porter la tunique verte de l'Algérie, sait désormais quoi faire pour séduire Djamel Belmadi.