Le président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), Ali Malek, a indiqué que son instance était toujours dans l'attente du feu vert du Conseil scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19), pour la reprise des entraînements.

«Aucune date de reprise n'a été avancée pour le moment. Nous avons eu des discussions avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à propos d'une éventuelle reprise des entraînements. Nous sommes dans l'attente du feu vert des autorités sanitaires, représentées par le Conseil scientifique, dont le dernier mot lui reviendra», a indiqué à l'APS le premier responsable de la LNFA.

Suite au léger changement apporté au système de compétition pyramidal, avec notamment un championnat de Ligue 1 professionnelle à 20 clubs entamé le 27 novembre, la gestion de la Ligue 2 amateur, composée désormais de deux groupes de 18 équipes chacun, est devenue du ressort de la LNFA.

«Nous avons tenu une première réunion avec le MJS le 24 novembre pour aborder la question de la reprise des entraînements, suivie une semaine plus tard par une seconde réunion, au cours de laquelle ils nous ont demandé d'apporter des informations complémentaires», a-t-il ajouté.

S'agissant d'un éventuel changement de la formule de compétition, le président de la LNFA n'a pas écarté de recourir à cette option, dans l'objectif de boucler la saison dans les délais.

«Une fois la date de reprise des entraînements fixée, les clubs désireux d'un changement du système de compétition peuvent présenter leurs doléances. La question sera abordée en concertation avec la Fédération algérienne (FAF). Jusqu'à preuve du contraire, la formule de deux groupes (centre-est et centre-ouest) est toujours maintenue», a-t-il conclu.

Certains clubs de Ligue 2 amateur ont demandé de revoir la formule de compétition, privilégiant un championnat en aller simple sur des terrains neutres.