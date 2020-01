Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane a indiqué samedi à Alger qu’il espère voir l’entraîneur français Alain Portes mener la sélection nationale (seniors/messieurs) aux JO Paris-2024. « La coupe d’Afrique de 2020 sera le premier gros challenge au menu du coach Alain Portes, mais il y aura d’autres défis, que nous devrons relever, notamment, les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran et le championnat d’Afrique de 2024 à Alger et pendant lequel nous espérons décrocher un billet qualificatif pour les JO de 2024 à Paris », a indiqué le premier responsable de la FAHB au forum de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (Onjsa), tenu à la salle des conférences du stade 5-Juillet. Portes est secondé dans sa tâche par l’entraîneur-adjoint Tahar Labane, avec lequel il a pris les commandes techniques de l’EN au mois de juillet 2019. « Le premier objectif fixé au nouveau staff est d’occuper une place parmi les quatre premiers lors de la prochaine coupe d’Afrique des nations, prévue du 16 au 26 janvier courant en Tunisie », a détaillé le président de la Fédération, en expliquant que « ce classement permettra à l’EN de se qualifier aux Championnats du monde », qui se dérouleront en 2021 en Egypte. Une éventuelle qualification qui permettrait à l’EN de renouer avec sa gloire passée, elle qui avait échoué dans cette quête pendant le mondial-2019, après avoir terminé à la sixième place de la Coupe d’Afrique des nations de 2018 au Gabon : la plus mauvaise participation de son histoire. La sélection algérienne a été reversée dans le groupe « D » de la prochaine coupe d’Afrique, en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie, au moment où le Sénégal, qui devait être la cinquième nation à figurer dans ce groupe, s’est finalement retiré de la compétition. La première sortie des Verts est prévue le 16 janvier contre la Zambie.