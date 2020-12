Rabah Majder, ancien sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, a accordé une interview au journal qatari, Al Arab, dans laquelle il est revenu sur son dernier passage à la tête des Verts. Il dit avoir été «poignardé dans le dos», étant «la cible d'une campagne visant à le chasser de (son) poste». «J'ai vraiment souffert. J'ai dû partir au Qatar pour oublier cet épisode. Malgré cela, je ne regrette nullement mon passage en Equipe nationale, que j'avais prise dans des moments difficiles. Cela avait ouvert la voie à certains pour s'en prendre à moi et tenter de salir mon image», poursuit-il encore. Et d'ajouter: «J'ai été victime d'un complot avec une grande campagne lancée à mon encontre. On m'a poignardé dans le dos. Malgré cela, je suis parti sans faire de bruit et j'ai payé le prix fort. J'aurais pu porter plainte auprès de la FIFA pour réclamer mon dû, mais je ne l'ai pas fait car mes principes m'ont empêché de le faire. Mon amour pour mon pays n'a pas de limites.» Par ailleurs, Madjer est revenu sur son parcours en s'interrogeant: «Comment peut-on dire que j'ai échoué puisque nous avons gagné (3-0) contre la Centrafrique, (4-1) face à la Tanzanie et (4-1) contre le Rwanda avec un effectif composé essentiellement de joueurs locaux.» Pour conclure, l'intervenant a évoqué le cas de son fils, Lotfi, convoqué actuellement chez l'EN du Qatar des U20: «Est-ce qu'on l'a convoqué en Algérie et il a refusé? Quand j'étais à la tête de l'Equipe nationale, mon fils était le meilleur buteur de l'équipe du Paradou AC, mais personne ne lui avait fait appel.»