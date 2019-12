Dans un entretien donné au journal L’Equipe, André Onana s’est brièvement exprimé sur sa situation avec l’Ajax Amsterdam. Interrogé sur l’intérêt de certains cadors du continent, le gardien de but camerounais s’est dit satisfait avec le club néerlandais, sans fermer la porte à un départ. «Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c’est de jouer.

À l’Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.» Le portier de 23 ans, septième du Trophée Yachine 2019, est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le champion des Pays-Bas.