Depuis l'incarcération du président du FCE Ali Haddad en juin dernier, l'USM Alger vit une situation «inédite» dans son histoire avec des problèmes qui empêchent l'équipe d'évoluer dans de très bonnes conditions pour satisfaire ses nombreux fans aussi bien en Algérie qu'en dehors du pays. Cette problématique se pose sur un seul sujet d'importance capitale, à savoir le nerf de la guerre, l'argent. Les joueurs ont souffert du côté financier et ont dû prendre leur mal en patience en redoublant d'effort avec à leur tête leur coach Bilal Dziri qui vient de quitter la barre technique des Rouge et Noir, deux jours après la défaite amère dans le derby contre le MC Alger (1-0). Mais Dziri avait démissionné avant ce match, soit juste après l'élimination de son équipe par l'ASM Oran en coupe d'Algérie. Mais il se trouve que la société étatique Serport est devenue le nouveau propriétaire du club. Et son P-DG, Achour Djelloul a convaincu Dziri pour rester. Ce dernier accepte la veille du derby. Mais ce derby est perdu par son équipe et vu la pression que subit Dziri, il a finalement «insisté» pour résilier son contrat à l'amiable et mettre ainsi fin à 8 mois de collaboration. Cela s'est passé deux jours après la défaite concédée dans le derby de la capitale face au MC Alger (0-1) au stade du 5-Juillet, dans le cadre de la 19e journée du championnat. L'entraîneur Abdelkrim Bira est annoncé pour le remplacer, mais il s'est rétracté finalement, après avoir trouvé la veille un accord avec la direction. «Pour des raisons personnelles, Abdelkrim Bira n'entrainera pas l'USM Alger. Il a présenté ses excuses à la direction», a indiqué le club algérois dans un bref communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Mais certains disent qu'il a refusé de venir après avoir vu qu'il est rejeté par les supporters. Pour le moment, plusieurs noms ont été proposés pour le remplacer, il y a Rachid Taoussi, Badou Zaki, Roland Courbis et le Tunisien Issad Dridi, ancien entraîneur du Club Africain. Mais rien n'est encore clair là-dessus. Pis encore, jeudi dernier, l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour valider l'arrivée de Serport a été reportée en raison de l'absence du représentant de l'Etrhb. Et aux dernière nouvelles, elle devrait avoir lieu le 12 mars prochain. Il est utile de rappeler que le nouveau propriétaire convoquera une assemblée générale extraordinaire pour élire un conseil d'administration et éventuellement le directeur général. Et c'est jeudi dernier que cette Agex devrait avoir lieu. Pour que le groupe Serport procède à l'opération de rachat des actions du groupe Etrhb, actionnaire majoritaire de la SSPA/USMA. D'ailleurs, lundi dernier, le P-DG de Serport, Achour Djeloul, et les responsables de l'USM Alger ont été reçus par le juge d'instruction pour trouver la formule adéquate afin que la société étatique puisse racheter l'USMA. Il a été convenu que le groupe Serport rachète les actions de l'Etrhb évaluées à 94% pour un prix avoisinant 30 milliards de centimes. Cet argent restera entre les mains de la justice, dans la mesure où l'actuel propriétaire est poursuivi pour plusieurs affaires.

Il ne pourra pas bénéficier de cet argent étant sous contrôle judiciaire. Autrement dit, l'Etrhb n'empochera aucun centime, dans la mesure où son propriétaire est inculpé. Reste donc à savoir quelle suite donner à cette situation inédite et «historique» que vit l'USMA pour que la signature de la vente des actions du groupe Etrhb au profit de Serport soit concrétisée? Et il se trouve qu'une fois cette opération concrétisée, alors là, le nouveau propriétaire convoquera une assemblée générale extraordinaire pour élire le nouveau conseil d'administration et éventuellement le nouveau directeur général. Pour le moment, et heureusement pour les usmistes, c'est l'actuelle direction de Serport qui poursuivra son travail jusqu'à la fin de la saison. Et c'est à se demander s'il y aura des répercussions négatives suite à ce report.

Les prochaines journées le montreront. Aujourd'hui, l'USM Alger occupe la 9e place au classement de Ligue1 avec 25 points, à la veille de la 20e journée.

Les Rouge et Noir disputeront leur match de cette 20e journée aujourd'hui en déplacement à Béchar pour affronter la JS Saoura. C'est Zemiri qui dirigera l'équipe ce samedi face à la JSS, dans une rencontre où la victoire est impérative pour chasser le doute, après 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

Reste à savoir dans quel état psychologique et moral les joueurs des Rouge et Noir aborderont cette rencontre qui s'annonce bien difficile face à une équipe réputée intraitable à domicile?