Une importante opération de décontamination, de désinfection et d'aseptisation sera effectuée aujourd'hui au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football. «L'opération sera étendue à d'autres infrastructures relevant de la FAF, telles que le siège de la Fédération, l'Académie de Khemis Miliana et le Centre technique régional de Sidi Bel-Abbès», a encore précisé l'instance fédérale. Par ailleurs, le secrétariat général saisira les 62 Ligues qui relèvent de la FAF pour les encourager à procéder à la même opération, et réduire ainsi les risques de contamination au COVID-19, comme cela a été recommandé par la Commission médicale fédérale, notamment, Abdelkrim Soukhal, épidémiologue et expert en hygiène.