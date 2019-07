L’ancien champion d’Afrique avec la sélection algérienne de football 1990, Si Tahar Cherif El Ouazzani, a estimé qu’Oran a besoin de moyens pour produire d’autres joueurs de la trempe de Bounedjah et Belaïli. Ces deux enfants de la ville ont contribué grandement au deuxième trophée continental remporté par l’Algérie lors de la CAN-2019. « Bounedjah et Belaïli, qui ont réalisé une très bonne CAN, ont prouvé qu’Oran produit toujours des joueurs de talent, exactement par comme le passé, sauf que depuis plusieurs années, elle commence à marquer le pas à cause des moyens dérisoires dont disposent les clubs locaux et à tous les niveaux », a déploré Cherif El Ouazzani dans une déclaration à l’APS. « Le football en particulier et le sport en général à Oran souffrent le martyre, ce qui conduit la plupart des bons joueurs et athlètes à quitter les clubs locaux pour aller monnayer leurs talents ailleurs. Nous souhaitons plus de considération à l’avenir », a-t-il espéré.