Osaka suivait l’Américaine Sofia Kenin dans le troisième set de leur quart de finale à Cincinnati lorsqu’elle a cherché un traitement pour son genou gauche très serré. Après être brièvement revenue au jeu, la star japonaise s’est retirée avec Kenin en tête 6-4 1-6 2-0. Le retrait d’Osaka intervient après que S. Williams s’est retirée de Cincinnati avec des problèmes de dos. La blessure a également relâché la main d’Osaka sur le haut du classement, le numéro deux mondial Ash Barty étant sur le point de le récupérer si l’Australien se qualifiait pour la finale. « Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec ma jambe en ce moment », a déclaré Osaka aux journalistes. « Le problème, c’est que ma tolérance à la douleur est très élevée, c’est donc généralement la raison pour laquelle je joue des choses qui, apparemment, ne devraient pas me plier.» Osaka a déclaré qu’elle ne pensait pas que ce n’était pas sûr de continuer contre Kenin avant l’ouverture américaine demain. « En fin de compte, je vais jouer même si le médecin dit non, probablement. » La retraite d’Osaka a obligé Kenin à affronter son compatriote Madison Keys en demi-finale hier. Keys a battu Venus Williams 6-2 6-3 dans la soirée. Barty a affronté la vétéran russe Svetlana Kuznetsova dans l’autre demi-finale après une victoire 5-7 6-2 6-0 sur la grecque Maria Sakkari. L’Australienne avait pris une avance de 4-1 dans le premier set avant de trébucher avec des erreurs non forcées, Sakkari prenant l’avantage de prendre le contrôle à travers une série de gagnants en revers. Barty a toutefois nettoyé son jeu au deuxième set, récupérant le revers du revers qui l’avait abandonnée lors du premier match. « Il était important pour moi au début du deuxième set de revenir aux bases et à ce qui fonctionnait auparavant », a déclaré Barty, âgé de 23 ans. « Je devais bien servir et ne pas lui donner trop d’attention au deuxième service. J’ai essayé d’apporter ma part pour changer le tempo du match. » Kuznetsova a survécu à la troisième tête de série tchèque, Karolina Pliskova, 3-6, 7-6 (2), 6-3, après avoir été éliminée avec son adversaire au service du match.