Drôle de situation pour Rachid Ghezzal. Ayant quitté Leicester City pour la Fiorentina cet été à la recherche du temps de jeu, l’international algérien n’a pas pu avoir mieux en Série A. L’attente a été grande à son arrivée et le milieu offensif a rejoint la Viola pour se relancer. Plus d’une demi-saison en Série A, le bilan est médiocre et le joueur est tombé dans ses travers. Il est moins performant et apparaît rarement sur le terrain. Depuis sa venue dans la Florence, Ghezzal n’a disputé que 8 rencontres en Série avec seulement 2 titularisations. En plus des matchs de championnats, il a fait une seule apparition en coupe d’Italie. Le tout couronné par une passe décisive comme statistique individuelle. Son dernier match sous les couleurs de la Fiorentina remonte au 8 décembre 2019. Depuis le début de la nouvelle année, point de temps de jeu pour le joueur formé à l’O Lyon. Le limogeage de Vincenzo Montella serait à l’origine du calvaire de Rachid Ghezzal. Le nouvel entraîneur Giuseppe Lachini ne compte apparemment pas sur le joueur de 27 ans.