Second match du groupe C, et choc de la poule entre le Sénégal favori pour le titre final et l’Algérie. Les deux équipes sont à égalité parfaite après avoir remporté leur première rencontre (2-0). Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à partir de 18h et sera diffusé sur les chaînes suivantes : ENTV terrestre, beIN Sports Max 1 et 2 (Mena), beIN Sports 2 (France), beIN Sports (Etats-Unis), beIN Sports (Canada), Eurosport 2 (Espagne, Portugal, Royaume-Uni), Fox Sports 4 (Pays-Bas), KBC 1 (Kenya), Canal + 1 Afrique.