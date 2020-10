Le technicien marocain, Abdeslam Ouaddou, a officiellement rejoint le staff de la sélection d'Algérie. Il aura fallu attendre plusieurs mois, à cause de la pandémie et de l'arrêt de toutes les compétitions internationales pour voir l'ancien défenseur international marocain rejoindre le staff de Djamel Belmadi. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble à Valenciennes en 2009. Belmadi et Ouaddou ont aussi collaboré au sein du club qatari d'Al-Duhail. Entraîneur au centre d'entraînement de l'AS Nancy-Lorraine, Abdeslam Ouaddou est en train de préparer sa Licence UEFA Pro. C'est dans ce cadre qu'il a été intégré au groupe algérien.