Le joueur du NA Hussein Dey, Laïd Ouaji, exclu pour « faute grave » lors de la victoire contre l’ASO Chlef (1-0), vendredi dernier, pour le compte de la 7e journée, a écopé de 5 matchs de suspension dont 2 avec sursis, a indiqué la LFP. Le milieu de terrain du NAHD devra en outre payer une amende de 50 000 DA. De son côté, le défenseur de l’US Biskra, Nacereddine Khoualed, a été suspendu pour un match plus 30 000 DA d’amende pour « contestation de décision ». La commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie, lundi dernier, a infligé par ailleurs, deux matchs de suspension ferme (interdiction de terrain et de vestiaires) au préparateur physique de la JSM Skikda, Mohamed Amine Attou. De plus, le NAHD et l’USM Bel Abbès ont été sanctionnés de 200 000 DA chacun pour « absence d’entraîneur sur la main courante », tandis que la JSMS et le RC Relizane devront s’acquitter d’une amende de 50 000 DA pour respectivement « mauvaise organisation » et « tableau de changement défectueux ».