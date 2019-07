Khaouthar Ouallal (-78 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg), les deux derniers judokas algériens encore en lice dans le Grand Prix de Budapest, ont été éliminés hier matin, au deuxième tour de la phase de poules, après leurs défaites respectives contre la Japonaise Sato Ruika et le Serbe Aleksander Kukolj. Ouallal a été outrageusement dominée par la Japonaise qui a réussi à inscrire un ippon après seulement deux minutes de combat, alors que Benamadi a résisté quatre minutes devant le Serbe, avant de se faire éliminer, également par ippon. Un peu plus tôt dans la matinée, les deux Algériens avaient passé le premier tour de leurs catégories respectives, en dominant la Portugaise Yahima Ramirez et l’Azéri, Tural Safguliyev. Mais leur aventure a finalement tourné court, puisqu’ils se sont faits éliminer dès le tour suivant. L’Algérie a engagé un total de quatre judokas dans cette compétition, qui se déroule du 12 au 14 juillet dans la capitale hongroise. Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi Nourine (-73 kg) avaient fait leur entrée en lice vendredi dernier, lors de la première journée de compétition et ont connu une élimination précoce. En effet, Belkadi, qui a été exemptée du premier tour de la poule « D » a été éliminée dès son premier combat, contre la Mexicaine Prisca Alcaraz, elle aussi exemptée du premier tour. Idem pour son compatriote Fethi Nourine, qui a connu le même sort dans la poule «C» des moins de 73 kg, où il a été battu dès son premier combat contre le Hongrois Szabo Frgyes. Au total, 546 judokas représentant 82 pays sont engagés dans cette compétition.

Avec 40 athlètes engagés (24 messieurs et 16 dames) la Hongrie (pays hôte) est la nation la mieux représentée dans ce Grand Prix, devant la Russie (13 messieurs et 12 dames) et l’Espagne (9 messieurs et 11 dames).