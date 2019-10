Lors de son séjour à Ouargla, à l'occasion de la tenue de la réunion du Bureau fédéral, la délégation de la Fédération algérienne de football, emmenée par le président Kheïreddine Zetchi a été reçue par le wali de Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, au niveau de la résidence d'hôte.

Lors des entretiens qu'il a eus avec le premier responsable de cette wilaya, le président de la FAF a eu l'assurance d'avoir toute l'aide nécessaire des autorités locales quant à la réalisation d'un Centre fédéral au niveau de la parcelle qui a été attribuée à la FAF, d'une superficie de 10 hectares, au niveau de la commune de Hassi Ben Abdallah, daïra de Sidi Khouiled, à 32 km du Chef-lieu de wilaya et à 25 km de l'aéroport de Aïn Beida.

En attendant la concrétisation de ce projet et jugeant le potentiel que recèle cette wilaya du pays ainsi que toutes les autres régions du grand sud, le wali a demandé à ses collaborateurs ainsi qu'au directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de trouver un autre lieu pour héberger provisoirement la nouvelle académie, à condition que l'éventuelle infrastructure soit placée sous la responsabilité et gérée par l'instance fédérale.