Dans une très belle rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz au Groupama Stadium, les Lorrains ont réussi à avoir les trois points à l'extérieur, sur la plus petite des marges. Le seul but de la partie a été inscrit en toute fin de match, suite à une magnifique passe de l'international algérien, Farid Boulaya, pour Iseka. Le match a connu la titularisation de Boulaya, qui était de retour après son absence pour cause de Covid-19 et d'Alexandre Oukidja dans les bois. En face, Djamel Benlamri et Islam Slimani étaient sur le banc. L'O Lyon a raté plusieurs occasions et ses joueurs ont trouvé un grand gardien, en la personne d'Alexandre Oukidja, qui a réussi à s'imposer devant les attaquants rhodaniens. Boulaya s'est occupé bien comme il faut de l'animation du jeu et a réussi à donner la balle du match après avoir mis l'attaquant Iseka, tout seul, devant le gardien d'une magnifique passe derrière le dos des défenseurs à la 90e minute de jeu. Ce but a permis à Metz de s'imposer à l'extérieur. Oukidja, quant à lui, a réalisé une partie pleine, faisant de lui, de par les avis unanimes, l'homme du match. Les Lyonnais ont obtenu de très bonnes situations, mais le trio offensif, rarement bien servi et qui n'a pas combiné comme à son habitude, ne s'est trouvé que très rarement en position idéale. Et lorsqu'ils l'étaient, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere, ils se trouvaient face à un portier algérien des grands jours.