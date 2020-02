Les internationaux algériens, Alexandre Oukidja (gardien de but du FC Metz) et Islam Slimani (attaquant de l'AS Monaco), figurent dans l'équipe type des joueurs africains des cinq grands Championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Série A, Ligue 1), publié mardi par le site Football365. Très sollicité contre Nantes, Alexandre Oukidja a su garder sa cage inviolée. Il a été impeccable dès les premières tentatives nantaises, réussissant un total de sept arrêts. Imbattable. De son côté, Islam Slimani qui a été déjà buteur dans le temps additionnel, lors de la victoire de l'AS Monaco à Amiens (2-1) la semaine précédente, a encore joué les sauveurs face à Montpellier, en inscrivant l'unique but de la rencontre. Vivace et difficile à marquer, l'international algérien tient sa revanche, après quelques semaines difficiles cet hiver. En défense, le Marocain Achraf Hakimi (Dortmund) a pris une large part dans le festival réussi par le Borussia contre l'Eintracht Francfort (4-0). Le Nigérian Chidozie Awaziem (Leganes/Espagne) a arraché sa place dans l'équipe type, en livrant face au Bétis Séville (0-0), un match sérieux et appliqué dans la charnière renforcée de Leganes.

Costaud dans les duels et propre dans les relances, le Nigérian a (r)assuré. Pour sa part, Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Leverkusen) a soulagé sa défense avec sa sûreté, quand il le fallait, lors de la victoire du Bayer sur la pelouse de l'Union Berlin (2-3).

Arrivé cet hiver du Vitoria Guimaraes, l'international burkinabé n'a pas tardé à prendre ses marques avec sa nouvelle équipe.