Le gardien de but algérien, Alexandre Oukidja, a été élu meilleur joueur du FC Metz pour le mois de janvier. Auteur d’excellents matchs durant tout le mois de janvier, et auteur de deux «clean sheet» en autant de matchs (face à Strasbourg et Reims), Oukidja est le «Grenat du mois de janvier». L’homme fort du FC Metz a récolté 68% des votes. Le gardien avait manqué quelques rencontres en décembre avant de faire un retour impressionnant. Le champion d’Afrique algérien obtient ce titre honorifique pour la deuxième fois cette saison. Il avait été élu joueur du mois de septembre.