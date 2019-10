Auteur de bonnes prestations avec le FC Metz dans ce début de saison, le portier algérien, Alexandre Oukidja, a été nommé meilleur grenat du mois de septembre. Il a été élu par les supporters du club en dépassant ses concurrents avec 74% des votes des supporters et dépasse de loin Habib Maïga et Habib Diallo, le meilleur buteur de son équipe et l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Rappelons qu’Oukidja est convoqué pour les deux prochains matchs de l’EN et aura peut-être une chance de jouer sa deuxième rencontre avec le maillot de l’EN après avoir disputé un match face à la Tunisie.