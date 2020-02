L’impressionnante blessure d’Alexandre Oukidja avait marqué la 16e journée de la Ligue 1 française en décembre dernier. Lors de la réception du stade Rennais par le FC Metz, le gardien algérien avait été victime d’une commotion cérébrale après un choc au visage. Quelques semaines plus tard, il a fait son retour sur les pelouses et est plus fort et décisif que jamais. C’est ce que l’on peut retenir de son interview accordée au quotidien Le Républicain Lorrain. « C’est oublié ! Je n’ai aucune appréhension. Quand je suis sur le terrain, je suis un guerrier. Je ferai tout pour ne pas prendre un but, quitte à mettre la tête sur les crampons de mon adversaire. Je suis un gardien qui prend énormément de risques quand il le faut et qui n’hésite pas à sortir, même en dehors de sa surface si je juge que c’est nécessaire. On a pu le voir à Reims… Mais c’est toujours dans le but de soulager ma défense », a-t-il fait savoir. Alexandre Oukidja est beaucoup plus déterminé à œuvrer pour que son équipe le FC Metz se maintienne à l’issue de cette saison.