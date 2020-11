Pour la réception de Dijon, dimannche, et dans un match très animé, le FC Metz a fait match nul (1-1) à domicile avec la titularisation de Farid Boulaya et Alexandre Oukidja. Celui-ci a réalisé une prestation. Auteur de deux «cleans-sheet» lors des deux dernières journées l'international a sorti le grand jeu, une nouvelle fois, en repoussant plusieurs tentatives et en réalisant de très beaux arrêts. Il a même repoussé un penalty durant ce match lorsqu'il a remporté son duel face au joueur marocain Mounir Chouiar en première période. Score final 1-1 entre Metz et Dijon et une belle série pour les grenats, qui sont, désormais, à 7 matchs sans défaites.