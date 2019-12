Après avoir reçu un gros coup face à Rennes en milieu de semaine précédente, le portier international algérien, Alexandre Oukidja, donne des nouvelles rassurantes. Le portier algérien, absent du déplacement de son équipe Metz qui s’étaient inclinée lourdement face à Nice (1-4), a indiqué via son compte personnel sur twitter qu’il va bien après ce gros choc. «Juste pour vous informer que je vais bien, merci à tous pour vos messages de bienveillance, vos prières, votre soutien... », a-t-il écrit. Des nouvelles rassurantes pour le portier algérien et les supporters du FC Metz, qui espèrent le retour de leur portier numero un le plus rapidement possible .