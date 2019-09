Stade international Faisal Al-Husseini, la sélection palestinienne, menée par l’Algérien Ould Ali, a réussi à créer la surprise en battant l’équipe de l’Ouzbékistan, drivée par Hector Cuper (2-0). Les protégés du sélectionneur algérien ont tout donné durant cette rencontre et ils ont été récompensés à l’heure du jeu par Oday Dabbagh, qui a ouvert le score avant que son coéquipier Islam Batran ne mette son équipe à l’abri après avoir inscrit le deuxième but. Deux buts qui donnent la première victoire à la Palestine dans ce premier match de qualification pour le Monaidl-2022. Rappelons que la Palestine est dans le même groupe que l’Arabie saoudite, le Yémen, le Singapour et l’Ouzbékistan.