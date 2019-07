L’un des hommes forts de la victoire des hommes de Djamel Belmadi, lundi soir, face à la Tanzanie fut l’attaquant de Naples, Adam Ounas. Ce dernier s’est exprimé en conférence de presse après avoir reçu le trophée d’homme du match. L’ailier droit de 22 ans a déclaré : « Je suis très satisfait comme tous les joueurs. On a réussi ce match là avec aucun but encaissé, c’était important de ne pas prendre de but pour arriver en huitième de finale le plus solide possible. » Concernant sa présence sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matchs des Verts à la CAN, l’attaquant a expliqué : « C’est un choix du coach, j’étais deux fois sur le banc. En club, ces derniers temps, avant de venir en sélection j’étais blessé pendant un mois car j’avais un petit problème musculaire. » Avant d’ajouter : « Oui, quand tu ne joues pas deux matchs et que tu as envie de montrer au coach que tu as envie de jouer. Je pense que j’ai bien montré ce soir (Hier, NDLR) que j’avais l’envie, même si à la fin j’étais un peu cuit. »