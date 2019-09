Pour son quatrième match de la saison avec l’OGC Nice, mardi soir face à l’AS Monaco (défaite 1-3), Adam Ounas s’est blessé. Remplacé en deuxième période, l’international algérien souffre d’une entorse du genou.

Interrogé en conférence de presse, Patrick Vieira avait alors déclaré ceci : « Plus de peur que de mal. Il en a à peu près pour 10 jours. »

Le joueur de 22 ans devait donc manquer les deux prochains matchs (contre Lille et Nantes). Mais finalement, l’ancien joueur du Napoli devrait être absent plus longtemps.

D’après les informations de L’Equipe, Adam Ounas, qui aurait passé de nouveaux examens, pourrait être opéré, ce qui le tiendrait éloigné des pelouses pendant six semaines ! Un véritable coup dur pour l’Algérien, arrivé cet été chez les Aiglons.