L’attaquant algérien Adam Ounas s’est distingué pour la réception de Brest par un but et une passe décisive en première période. Il ouvre d’abord le score à la 23’. Dix minutes plus tard, sur une contre-attaque, Dolberg lui remet la balle, il part vers le but adverse avant de faire un crochet et lancer le Danois pour inscrire le second but. Ounas sera remplacé par Molida à la 70’. Il s’agit de son troisième but (doublé en Coupe) et sa deuxième passe décisive depuis la trêve hivernale. Score final (2-2) entre Nice et Brest. à noter que Haris Belkebla a joué tout le match du côté de Brest, alors que Atal est toujours blessé et Boudaoui suspendu.