Annoncé tout proche de rejoindre Hellas Verone, l'international algérien Adam Ounas a décidé de partir en Sicile et de s'engager en faveur de Cagliari. Ne figurant pas dans les plans de son entraîneur au Napoli, Adam Ounas était dans l'obligation de partir vers une nouvelle destination et c'est Cagliari qui a réussi à convaincre le joueur et son club pour l'avoir en prêt pour une année avec option d'achat. Auteur d'une saison moyenne sous les couleurs de l'OGC Nice lors du précédent exercice, Ounas souhaite faire une bonne saison avec Cagliari et cumuler du temps de jeu pour revenir en sélection.